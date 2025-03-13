Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında derin kopuş!

CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde dikkat çeken gelişmeler olmaya devam ediyor. Aday belirleme süreci konusunun açıldığı günden beri, isimleri gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında rekabet iddiaları ortaya atılıyordu. Bugüne kadar iki başkandan da aralarında bir problem olmadığına dair açıklamalar ve birlik mesajları sıkça gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yine birlik mesajları ile parti içinde de bir anlaşmazlık ve problem yaşanmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Tüm bunların ardından CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde İmamoğlu ve Yavaş'ın konuya ilişkin açıklamalarında açıkça ayrı düştükleri ve derin bir kopuş yaşandığı görüldü.

MANSUR YAVAŞ'TAN CUMHYURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN "ERKEN" MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN ADAY BELİRLEME SÜRECİ İÇİN "ERKEN" MESAJINA CEVAP

CHP'deki cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci için Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, süreç için erken olduğu yönündeki eleştirilere cevap verdi. İmamoğlu, eleştirilere katılmadığını ifade ederek CHP'nin "oyun kurucu" bir parti konumuna geldiğine parmak bastı.

İmamoğlu, "Tam da ülkenin göbeğine damga vuran, bugüne kadar oyun kurduğunu ve kurduğu oyunla başta biz ve partimiz olmak üzere, ne yazık ki oluşturmak istediği süreçleri bozan, ters hamlelerle süreç yönettiğini düşünen cumhurbaşkanına karşı, oyun kuran bir CHP, oyun kuran bir CHP adayı var" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: HER ŞEYİ GÖZE ALARAK YOLA ÇIKTIK

Ekrem İmamoğlu hedeflerini ve kararlılığını "Biz her şeyi, hem de deli gibi göze alarak yola çıktık. Tüm düğmelere basmış durumdalar. Aslında bir bakıma kıyaslamak gibi olmasın ama geçmişe baktığınızda muhtelif hatlarda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu strateji buna benzerdir. Halkına inanan bir stratejiyle süreci yönetmiştir. Biz de bir köşesine sinen ve olduğu yerden konuşan değil, milletiyle konuşan, milletine giden ve milletiyle çözüm arayan, çözüm bulan bir arayış içerisinde devam edeceğiz" sözleriyle açıkladı.

Kendisine hakkında süren dava ve soruşturmalar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Baskılar hiç bitmez ancak nefesleri tükenecek. Şu an ülkeyi yöneten kişi, son genel seçimde bize son iki ay içinde ‘bizi terörist yaptılar, aşağıladılar, iftiralar attılar. Seçim bitti, ‘şantaj, montaj olur böyle şeyler’ dedi. Tüm bu hissiyat, beni hem çok üst seviyede motive ediyor hem de ‘Bana bunu yapanlar, bu millete neler yapmaz ki’ diyerek daha büyük bir sorumluluk duygusu sağlıyor. Ne yapılacaksa yapılsın, bunlar dönüp bumerang gibi kendini vuracak. Şu an da da vuruyor" sözlerini sarf etti.

MANSUR YAVAŞ'IN YAKIN ÇEVRESİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

İddialara göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun Cumartesi günü yapacağı toplantıya katılmama yönünde karar aldı. Nefes'ten Aytunç Erkin'in paylaştığı kulis bilgiye göre Yavaş’ın yakın çevresi, bu kararın adaylık sürecine dair belirsizliklerden kaynaklandığını ve şu an için kenarda durmayı tercih ettiğini belirtti.

İşte Mansur Yavaş'ın yakın çevresinden gelen dikkat çeken bilgi ve yorumlar;

"KENARA ÇEKİLDİ VE İZLİYOR"

"Şimdi kenara çekildi (Mansur Yavaş) ve izliyor. O gün gelsin ne olacak, göreceğiz. Ama şunu herkes biliyor: Sadece CHP'nin oyu yetmez. Eğer Ekrem Başkan anketlerde çıkıyorsa amenna."

"MANSUR BAŞKAN HERKESE ADAY OLACAĞINI SÖYLEDİ"