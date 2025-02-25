Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birlikte kameralar karşına geçti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı ziyaret etti.

ZİYARET SİLİVRİ CEZAEVİ’NE İLİŞKİN

Yavaş ve İmamoğlu, Silivri Cezaevi‘nde tutuklu olan Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ’ı Ankara Çankaya’daki evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında, Zafer Partisi heyeti de Gönül Özdağ’ı karşıladı.

İmamoğlu ve Yavaş ziyaret sonrası kameralar karşısına geçti.

'Sahte diploma' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

Trajikomik olaylardan biri daha. Bir diploma meselesi üzerinden bu yalanı defalarca gündeme taşıyan insanlarla ilgili dava sürecini başlatacağımı söyleyeyim. Evrakta sahtecilikten başladılar, sonra diploması yok dediler… O kadar enteresan ki bir kişinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi, bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Mahkemenin örgütlü suç alanına davet edilmemeleri sürecinin utancını yaşıyoruz.

Ben üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Allah akıl versin bu süreci taşıyan herkese.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN İDDİALARINA İLİŞKİN

Makul seviyede hukukumuza, aile münasebeti duyduğumuz insanların bugünkü tutumlarına sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Ne kendisini ne açtığı davayı da muhatap kabul etmediğimiz için hiçbir soruya cevap vermeyeceğim.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş ise, ön seçimde aday olmamasına ilişkin sorulan soruya "Ön seçim yapılacak. Biz de kendisine başarılar dilerim. Ben aday olmayacağımı söyledim zaten. Daha önce de söylediğim gibi fitnelere meydan vermeyeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu ise, "Bizim memlekete dair bir davamız var. O dava için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Bireysel mevki üzerine değil millet için adımlar atıyoruz. İnşallah güzel bir süreç yaşarız. Sonrasında da her düşünceyi, her faaliyeti de birlikte takip edeceğiz ve yürüteceğiz. Memleketimizin geleceği güzel olsun. Ben Mansur Başkanıma da bizimle bir arada oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.