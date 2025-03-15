Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş canlı yayında konuştu

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geldi. Görüşme sonrası ikili canlı yayında açıklamalarda bulundu. İki isimden 'yol arkadaşıyız' çıkışı gelirken konuşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, 'yedek' sorusuna, "O anlamda değil. Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz." dedi. İmamoğlu'nun diploma iddialarına ilişkin ise Yavaş, "Bir siyasetçiye bu şekilde kumpas kurmak, yani, bir şekilde yolunun kesilmesini, sağlamak için birtakım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur, son derece çirkin buluyorum." ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise muhabire, "Senin bile diplomanı iptal edebilirler. Bu iptal edilirse... " yanıtını verdi.

İKİLİ GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, saat 11.00'deki görüşmesi sona erdi. İkili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş buluşmaya ilişkin şunları söyledi;

Mansur Yavaş: Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum, hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum.

Ekrem İmamoğlu: Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, , buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, , buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır

İkili konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YAVAŞ: KİMSE KİMSENİN YEDEĞİ OLMAZ

Eski basın danışmanınız katıldığı bir canlı yayın programında sizin adınıza konuştu ve "Sizi kimsenin yedeği değilim ancak kendisinin kendi siyasi yol haritası var." dediğinizi ifade etti. Böyle bir cümle kurdunuz mu? Kurduysanız kendi siyasi yol Evet. haritanızdan kastınız nedir?

Yavaş: O anlamda değil. Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ama, televizyonlarda genellikle yapılan yorumlarda ki biz bunlardan şöyle şikayetçiyiz.

"BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

Arayı bozmak isteyenlerin olduğunu söyleyen Yavaş, "Ama söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA SORUSUNA İKİLİDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İmamoğlu, diploma iddialarına ilişkin gelen soruya, muhabire dönerek, "Hangi üniversite mezunusunuz?" sorusunu yöneltti. Muhabir, 'Gazi Üniversitesi' cevabını verirken, İmamoğlu, "Senin bile diplomanı iptal edebilirler. Bu iptal edilirse... " dedikten sonra Yavaş'ta diplomaya ilişkin şunları dile getirdi;

"Bir siyasetçiye bu şekilde kumpas kurmak, yani, bir şekilde yolunun kesilmesini, sağlamak için birtakım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur, son derece çirkin buluyorum. Ve aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım buna. Çünkü bu konularda, en büyük tecrübe sahibi kendisi. Yolu kesilmek istendi, kesilemedi. Artık demokrasimiz normal hale gelsin. Bu tür, her seçime girerken, ben Ankara'ya 2009'da geldim. Her seçime girerken mutlaka ve mutlaka bir karalama, iftira kampanyasıyla yol alınmak istiyor. Biz Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi. İnşallah o da olacak"