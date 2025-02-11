Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a rakip olacak sürpriz isimler… CHP kulislerini karıştıracak iddia

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldıklarını açıklamıştı. Ön seçimde ismi gündeme gelen isimler ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Yazar Ünsal Ergel, CHP’den aldığı kulis bilgisinde İmamoğlu’nun dışında ismi gündeme gelenleri sırasıyla; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Cemal Enginyurt." olduğunu iddia etti.

ÖZEL’İN DE ADAY OLMASINI İSTEDİLER

Gerçek Gündem yazarı Ünsal Ergel, CHP koridorlarından aldığı yeni kulis bilgisini paylaştı. Ergel, 4 ismin Özel’e kendisinin de aday olması gerektiğini ifade eden şeyler söylediğini öne sürdü. Bir PM üyesinin, “CHP Genel Başkanı, doğal olarak CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Sizin de önseçime girmeniz, aday olmanız en doğal hakkınız” ifadelerini kullandı. PM üyesinin çok adaylı bir önseçim yapması gerektiğinin altını çizerek, “Sadece Sayın Ekrem İmamoğlu ile olmaz. Gerçekten bu yarışı renklendirecek isimlerinde aday olması çok daha şık olacaktır” dedi.

ÖN SEÇİMDE İSİMLERİ GEÇENLER…

Bir süredir partiye katılacağı konuşulan Muharrem İnce’nin de önseçimde aday olması beklendiği iddia edildi. Ergel, “İnce’nin eski bir Cumhurbaşkanı adayı olarak, dönüşünde CHP içindeki karşılığını tespit etmek isteyeceğinin konuşulduğu kulislerde ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı hatta parti içindeki ulusalcıları temsilen Cemal Enginyurt’un bile önseçime girebileceği konuşuluyor” dedi. Bu isimlerin, İmamoğlu ile yarışmak amaçlı önseçime girmeyeceğini belirten CHP kurmayları “Bu isimler olası kurultay için nabız yoklamak isteyecekler. Önseçimde kimsenin İmamoğlu yarışmak gibi bir derdi yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son yaşanan tutuklamalar ve soruşturmaların ardından ‘erken seçim’ tartışmalarını başlattı. Özel, daha sonra parti içerisinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ‘ön seçim’ hamlesini yapmıştı. Ön seçimde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri geçmişti. Yavaş, ön seçim için ‘daha erken’ dese de İmamoğlu ise ‘görüşlerimiz farklı olabilir’ yorumunu yapmıştı. Ön seçim için ise dün parti toplantısında kesin karar alındı.