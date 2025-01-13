Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den ortak açıklama! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gözaltına alınmıştı...

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki Genel Merkez binasında bir araya geldi. İkili, 2 saat süren görüşme sonrasında bir basın açıklaması gerçekleştiriyor.

İMAMOĞLU: BU SİYASİ BİR SALDIRIDIR

Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'taki operasyona ilişkin, "Gözaltı kararı hukuki değil. İtibar suikastıdır. Belediye Başkanı ihale yetkilisi değildir. Başkanı apar topar gözaltına almak hukuksuzluktur. Savcılığa davet edilseler koşup giderlerdi. 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan bir belediye başkanının maruz olduğunu gördünüz mü? Adaleti zayıflattınız, kirlettiniz. Bu siyasi bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÇAĞRI

İmamoğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım. Gönderdiğiniz başsavcı beye bir sorun. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi? Öyle olmalı, çünkü şahsa suç örgütü lideri diyor savcılarınız. Ve iltisaklı bulduğu iki belediyenin Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve Esenyurt’tan da memurları gözaltına alıyor hem de şafak operasyonuyla. Yine devlet kurumlarından da iş alan bu kişiyi, o devlet kurumlarında ona işi veren o kurumların en başındaki insanları aynı şekilde işe alacak mı? Belediye başkanı ihale yetkilisi değildir. İBB'de görev yaptınız ve sizin döneminizde pek çok yöneticinin ihaleye fesat iddiasıyla hakim karşısına çıktığını iyi biliyorsunuz. Arkadaşlarınızın bir kısmı hala yanınızda görev yapıyor. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü yasa belli." dedi.

ÖZEL: GÖSTERMELİK DE OLSA. BU BİR SİYASİ OPERASYON

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Özgür Özel ise şunları söyledi;

Yeni bir haftaya başlarken iktidarın yeni yarattığı ve kendi yarattığı kirli bir gündemle meşgulüz. Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahı polisler tarafından sert bir şekilde çalındı. Yaşlı annesi telaşlı bir şekilde kapıya koştu. 'Rıza Akpolat'ı almaya geldik' dediler. 'O babasının yanına gitti, orada bulabilirsiniz. Arayalı söyleyelim gelsin' Bu sefer Balıkesir'deki evine jandarmalar gitti ve bildiğiniz sahneler yaşandı.

Geçen hafta MHP'nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı. Bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salıverildi. Şimdi Yargıtay aşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan birisi sadece sabi ikametgah bildirdi diye serbest.

AKP'nin kıymetli seçmenlerine şunu hatırlatırım. FETÖ operasyonlarından sonra, bazı arkadaşlarımız yoruldu, istifa etsinler demişti. Kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya istifa etmişti.

"SANDIKTAN, MİLLETTEN KAÇMA"

Kendi belediye başkanlarına 'istifa et kurtul' bnizim belediye başkanlarımıza ihale yetkilisi olmadığı halde, Tayyip Erdoğan kendi döneminde İBB'nin birçok bürokratı yolsuzluktan yargılandı, Erdoğan emniyete dahi çağrılmadı. Herkes bilir ki bu kadar büyük bir yapıda yapılan ihalelere kim imza atıyorsa o mesuldür. O gün Tayyip Bey'e yapılmayan hukuksuzluğu bugün Tayyip Bey CHP'li belediye başkanlarına uyguluyor. Çağırdınız da gelmedi mi? Evi aramalar, belediyeyi aramalar. Operasyon BELTAŞ'ın bir ihalesi için ve belediye başkanının evini arıyor. Göstermelik de olsa. Bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Millete ‘sen seçtin ama aslında bunlar ihaleye fesat karıştırmış.’ Suçu olan biri varsa yargılarsın cezasını verirsin. Ama bu işin Rıza Akpolat’la ne alakası var.

Bu çaba beyhudedir. 'Sokağa çık, meydana çık' diyoruz. Çıkmıyorsunuz. Cesaretin varsa sandıktan, milletten kaçma.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlığında gözaltına alındı.Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de yer alıyor.

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