İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 'operasyon 1' kodlu bir operasyon furyasını başlattı.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı.

'Casusluk' soruşturması kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Ayrıca başsavcılık açıklamasında tutuklu olan İmamoğlu'na gözaltı kararı verildiği ise görülmüştü.

Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' soruşturması kapsamında yarın saat 11'de Çağlayan Adliyesi'nde savcılığa ifade verecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın için il örgütüne 'buluşuyoruz' çağrısını yaptı.

