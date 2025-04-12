Ekrem İmamoğlu 'yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum' diyerek açıkladı

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Ekrem İmamoğlu 'yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum' diyerek açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Samsunlu yurttaşları partisince yarın gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılmaya çağırdı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın Samsun'da gerçekleştirilecek.

Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yarın yapılacak mitinge katılım çağrısı yapıldı.

“YARIN SİZLERLE BİRLİKTE OLMAYA GELİYORUM”

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan çağrıda,

"Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar... Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum.

Gençlerle gençlik marşı söylemeye, milletçe umutlarımızı yükseltmeye geliyorum. Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım. Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet, adalet için Samsun’da 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım" ifadelerine yer verildi.

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