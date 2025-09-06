Ekrem İmamoğlu yine yaptı yapacağını… Sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezevinde tutuklu olmasına rağmen hala İstanbul ile ilgili yaptıkları çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin resmi sosyal medya X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "İstanbullulara bir müjdem var" diyerek duyurdu.

“İSTANBULLULARA BİR MÜJDEM VAR"

İmamoğlu, çatı katlarının artık bağımsız birim olarak hayata geçirilebileceğini söylerek,

“İstanbullulara bir müjdem var. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak” ifadelerini kullandı.