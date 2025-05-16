Ekrem İmamoğlu yol arkadaşlarına seslendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni X hesabı olan ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından ‘yol arkadaşlarım’ diyerek seslendi. İmamoğlu, “Sizlere güveniyorum, her zaman yanınızda, sizlerle düşünen, güzel düşüncelerinizi hisseden bir yerden çok güçlü duruşunuz ve umudunuzla Türkiye’nin geleceğine bakıyorum. Her şey çok güzel olacak!” dedi.

19 Mart’tan bu yana Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla yeni sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, ‘yol arkadaşlarım’ diyerek seslendi.

İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Sevgili Yol Arkadaşlarım; Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu. Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Sizlerin çok güçlü yetenek ve birikimlerinizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel hizmetlerle vatandaşlarımızla buluşacağınıza eminim. Sizlere güveniyorum, her zaman yanınızda, sizlerle düşünen, güzel düşüncelerinizi hisseden bir yerden çok güçlü duruşunuz ve umudunuzla Türkiye’nin geleceğine bakıyorum. Her şey çok güzel olacak!”