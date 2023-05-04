Ekrem İmamoğlu: Yolun sonu gözüküyor ampul ışık vermiyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de miting düzenledi. Mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Denizli’de düzenlenen mitingde, “Yolun sonu gözüküyor. Bu dönem bitecek. Bir kardeşimiz ‘Ampul ışık vermiyor’ diyor. Evet haklısın. Bu dönem bitecek. ‘Türk genci terörist değildir ‘diyor. Bu dönem bitecek, haklısın. ‘Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar' diyor gençler. Bu dönemde bölünmeyeceksiniz. Birleşeceksiniz, oylarınızı gelip Millet İttifakı’na vereceksiniz" dedi.

Herkesi Büyük İstanbul Mitingi'ne davet eden İmamoğlu konuşmasında şunlara da değindi:

“14 MAYIS’TAN SONRA DENİZLİ DE HAKKINI ALACAK”

“Çok önemli bir dönüm noktasındayız, kıymetli Denizlili hemşerilerim. Hep beraber çok çalışıyoruz ama daha çok azını gördünüz. Milletimiz için esas 15 Mayıs'tan sonra nasıl çalışacağız, Herkese göstereceğiz. Denizli hak ettiği yerde değil. 15 Mayıs'tan sonra Denizli de hakkını alacak. Türkiye'nin her yeri bir cennet köşesi, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine gerçekten hak ettiği yerde değil. Paramızı pul ettiler, bir anda milletimizi bütün kazanımlarıyla yerle bir ettiler. Emeklisinden işçisine, memurundan sanayicisine, tarımla uğraşanından emeklisine herkesi ne yazık ki mağdur ettiler.”

“GENÇLERİN UMUDUNU TAZELEMEK ZORUNDAYIZ”

“Belli bir yaş üstü insanlar olarak çok uzun bunları dertleşebilir, konuşabilir, geçmişte neydik, bugün neyiz bunun sohbetini yapabiliriz. Gençleri görüyorum. Gençlere hesap vermek zorundayız. Gençlerin umudunu tazelemek zorundayız. Gençlerin yüreklerini ferahlatmak zorundayız. Sizleri mülakat altında ezdirmeyen bir sistemi var etmek zorundayız. Gençler adalet istiyor.“

“İNANCIMI DA MİLLİYETÇİLİĞİMİ DE ÖLÇECEK KİŞİ ANASINDAN DOĞMADI”

“Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli Vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler asanları görüyorum. Allah aşkına ya bu milleti siz böldünüz siz. Oy veren-vermeyen, inançlı-inançsız, milli-gayri milli. Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız.”

“İSTANBUL MİTİNGİ’NDE KURTULUŞ REÇETESİ YAZILACAK”

“Bu hafta sonu büyük İstanbul Mitingimiz var. Orada ekonomiyi konuşacağız, orada Türkiye'nin ekonomik olarak kurtuluş reçetesi yazılacak. Bu ittifak güçlü bir ittifak. Bu ittifak iş birliğiyle başarmaya alışmış bir ittifak. Bu bölme girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bu ahlak dışı davranışlara fırsat vermeyeceğiz.“

“YAPAMADIKLARI METROLARI BEN BİTİRİYORUM”

“Sıra artık kalkınmada, şahlanmada sıra artık çok büyük bir tarih yazmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına muhteşem bir giriş yapmakta. Kiminle, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile. Denizli'nin doğasına sahip çıkacağız, tarihine sahip çıkacağız. Turizmde en üst seviyelere çıkarmak için bütün bilgi, beceri ve deneyime sahibiz. Bizi nelerle kirletmeye çalıştılar, ‘Efendim şunu yapamazlar, bunu yapamazlar. Maaş ödeyemezler, iş üretemezler.’ Yapamadıkları metroları ben bitiriyorum arkadaşlarımla. Biz yapıyoruz İstanbul'da. Şimdi bu büyük hareket, bu büyük ekip kendini milletine adayıp yollara düşecek. Biz Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kurulan bu ittifak ile çok başarılı işler yaptık.”

“BUNUN ADI MİLLETİN HÜKÜMETİ OLACAK”

“Milletin ittifakı kazanacak. Bunun adı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümeti değil, tek başına, bunun adı milletin hükümeti olacak. Hak, hukuk, adalet, liyakat, bereket, bolluk, erdem, ahlak aklınıza gelen bütün iyilikler, bütün güzellikler 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak.”

“KORKUYORLAR, KORKACAKLAR, KORKSUNLAR”

“Kızlarımız, oğullarımız, pırlanta gibisiniz. Lisede okuyan üniversitede okuyan, ilk oyunu kullanacak, geleceğe umutla bakacak olan sizler, bu seçimde adresiniz, Millet İttifakı'dır. Bu seçimde adresiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'dur unutmayın. Bu seçimde kızabilirsiniz, haklısınız, öfkelenebilirsiniz, haklısınız, olabilir. Ama bu seçim önemli, mutlaka oy kullanın. Sevgili gençler, yolun sonu gözüküyor. Bu dönem bitecek. Bir kardeşimiz ‘Ampul ışık vermiyor’ diyor. Evet haklısın. Bu dönem bitecek. ‘Türk genci terörist değildir ‘diyor. Bu dönem bitecek, haklısın. ‘Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar ‘diyor gençler. Sizi adaletle buluşturacak bu dönemde bölünmeyeceksiniz. Birleşeceksiniz, oylarınızı gelip Millet İttifakı’na vereceksiniz.” (ANKA)