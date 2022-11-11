Ekrem İmamoğlu: YSK üyelerine sesleniyorum, vicdan azabı çekiyor musunuz

İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat isimli programa konuk oldu.

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiası ile yargılandığı davada karar duruşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Bu davanın faydası yararı beni zerre ilgilendirmiyor. Hukukçular ile konuştuk ama hücremde tek bir endişe hissetmiyorum. Şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Traji komik bir durum. Siz 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değil misiniz? Unutuyoruz sıklıkla hatırlatacağım. 31 Mart seçimleri neden iptal edildi? Yıldırım, Cumhurbaşkanı bakanlar… Çaldılar demediler mi? Bu davanın öznesini sayın bakan 700 kişiye FETÖ’cü demedi mi? Peki ne oldu? 3 ay çalındı İstanbul’dan. Hani teröristler? Herkes yargılandı beraat etti. 31 Mart seçimleri anasının ak sütü bir helal seçim olduğu ortaya çıktı. Ben şimdi buradan YSK üyelerine şunu söylemek hakkımda.

“YSK ÜYELERİNE SESLENİYORUM! VİCDAN AZABI ÇEKİYOR MUSUNUZ?”

Ne düşünüyorsunuz? Seçimin iptal edilmesi kararı veren üyelere sesleniyorum. Siyasetin baskısı altında kalarak, en üst mevkiden sizi çaldılar diye zorlayan o günün mevzusu ve sebebi haline gelen insanların tümüyle beraat kararından sonra vicdan azabı çekiyor musunuz? Ne kadar kötü bir karar vermişsiniz diyor musunuz?

“DAVADA BAHSİ GEÇEN SÖZÜ ONLARA SÖYLEMEDİM”

Bakın bu sözleri YSK üyelerine söylüyorum. Ama bu davada bahsi geçen sözü onlara söylemedim. Bana ahmak diyen sayın bakana ne dedim? Lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye. Adamlar demedim insanlar demedim. Bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Bu kadar basit. buradan dava üretildi. Tümüyle çıkan beraat karardan sonra üzüntülü müsünüz?

“İMAMOĞLU’NUN SİYASİ YASAKLI OLMASINA GÖZ MÜ YUMACAKSINIZ?”

Şimdi bütün az önceki o YSK üyelerine yine sesleniyorum o gün ret oyu veren. Hala bir hata kalktık demiyorsanuız? Çünkü gerekçeniz çalındı teröristler… Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı olmasına göz mü yumacaksınız? Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum.

“MEMURLAR SAĞA SOLA KAÇTI BİRİ BAKAN OLDU”

Bakın mevzu İmamoğlu değil. İnsanlarımız kaygılı seçim iptal mi edilecek 18 gün görevdeyim. Memurlar kaçıyor sağa sola. O memurlardan biri bakan oldu. Ulaştırma bakanlığında. Birileri diyor ki seçimle iptal edilecek.

“ÜLKEMİZ KAYBEDER İMAMOĞLU DEĞİL”

Koridolarda duyuyorduk. Olursa fark atarız dedim. Ama ben ülkeme seçimin iptal edilmesini yakıştıramam. 13 bin oyla kazandığımız seçimi tercih ederim. Siyasi yasak gelirse bundan da ülkemiz kaybeder İmamoğlu kaybetmez.

“O HAKİM TEHDİT EDİLMİŞ MİDİR?”

Benim yargılandığım Asliye ceza hakimi atanalı bir yıl olmuş hakim burada 1 yıl daha görev yapmasına rağmen Karadeniz’e gönderildi. Eşinin özel durumu olması ve atamaya karşı çıkmasına rağmen neden atandı. Üst yargı mensuplarından birisi hakime en az iki yıl ceza ver. Seni ağır ceza reisi yapalı demiş midir? Bir başka hakimin sürgününü göstererek hakim tehdit edilmiş midir?

“NAMUSLU AHLAKLI DAVRANINA İNSANA KARŞILIK BU MU?”

Bahsi geçen hakim hakkında FETÖ iddiası atıldı! Hakim atanıyor davaya. Atandıktan 4 gün sonra hakim hakkında FETÖ’cü iddianamesi hazırlanıyor. Hakim dirayetli bir hakim. Bu ülkenin dirayetli bir hakime ihtiyacı var. HSK’ye gidiyor savunma yapıyor soruşturma yoktur kararı çıkıyor. Bunu alıp FETÖ’cü iddiası diye veriyorlar. O hakim mağdur edilmiş. Sürgün edilmiş. Namuslu ahlaklı davranan insanın karşılığı bu mu? Adalet dağıtan yargı mensuplarını bu millet unutmaz.

“BÖYLE BİR HATANIN BEDELİ 8 MİLYON OLUR. AYAĞINIZI DENK ALIN”

Fazla değil 6-7 ay sonra bunlar gidiyor. Bu ülke adalete susamış. Van’a gidiyorum 10 yaşındaki çocuk İmamoğlu’na adalet istiyoruz der mi ya? O çocuk bizden kitap istesn, oyuncak istesin değil mi? Bu çocuklara adalet istiyorum dedirtmek nedir?

Tamamen siyasi bir davadır. Siyasi yasaklı yapmak. Kayyum atamak gibi belediyeyi nasıl ele geçiririm. AK Parti içinde siyaset yapan namuslu dostlarım var. Ama öyle insanlar var ki elini ovuşturup bunun başına bir şey gelse onu görevden alsalar da konsak. Neye konuyorsunuz. Hala öğrenemediniz mi? Böyle bir hatanın bedeli 8 milyon olur. Onun için ayağınızı denk alın. Adil olun adaleti etkilemeyin. Yargı için birilerinden talimat gelmesini beklemeyin. Adil olun.”

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir TV programında Altılı Masa’nın ‘neferiyim’ açıklamasının Cumhurbaşkanı adayı olarak yorumlanması hakkında konuştu. İmamoğlu şunları söyledi:

“Belediye Başkanı adayı olmak istiyorum dediğimi duydunuz? Altılı Masa var. Önderlik yapmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Sayın Akşener var. Tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Ben koca bir ekibin parçasıyım. Nefer ne zaman adaylık anlamına geldi?”