Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadelerine yanıt vererdi. İmamoğlu, "Aynı akıl şimdi heybeden bahsediyor. Yürütme ve yargının iç içe geçtiğini, talimatın kimden alındığını o bilgilerin ona aktığını pervasızca milletle paylaşıyorlar" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 'TURP' YANITI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuştu. İmamoğlu, Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadelerine yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

"Türkiye bugün ne yazık ki böyle bir noktaya gelmiştir. Yargıyı güdümlü bir mekanizmaya dönüştürme çabası büyük bir ölçüde amacına ulaşmıştır. Anayasa referandumundaki gibi paralel yapıyla getirdikleri düzenlemeler yargıyı tahakküm altına almalarını sağlamışlardır. Bağımsız yargı can çekişmektedir. Kutsal devlet yerini kaybetmektedir. Bizim bildiğimiz bir tek yüzük onlarındı, şimdi her şey onların... Aynı akıl şimdi heybeden bahsediyor. Yürütme ve yargının iç içe geçtiğini, talimatın kimden alındığını o bilgilerin ona aktığını pervasızca milletle paylaşıyorlar. Yargının siyasallaşması bir kavram değil bu ülkede yaşamın ta kendisidir."

"SENİN AMACIN MİLLETİN GÖZÜNÜ KORKUTMAK"

Yapılanların temel meselesi İstanbul'u kaybetme meselesi olduğunu belirten İmamoğlu, Cem Aydın'ın ifadeye çağrılmasına ilişkin, "Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın." dedi.