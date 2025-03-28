Ekrem İmamoğlu'dan jet açıklama! 'Derhal avukatımı serbest bırakın'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözaltılar hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan' gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

"DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN"

Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." paylaşımı yaptı.