Ekrem İmamoğlu'dan kamuoyuna özel açıklama! Tüm gözler bu konuşmadaydı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan hukuksuzluklarla ilgili kamuoyunun ilk kez duyacağı bilgiler açıklayacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında özel açıklamalarda bulunuyor. Ekrem İmamoğlu, toplantının isminin 'Turpun büyüğü' olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Bugün heybeden turp yerine bir kişi çıkacak" dedi. İmamoğlu, turpun adının "Satılmış Büyükcanayakın" olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU 'TURP'UN BÜYÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında her soruşturmada bilirkişi olarak atanan ismi 'Turpun büyüğü' diyerek canlı yayında açıkladı. İmamoğlu, "Ülkenin herhangi bir kurumundan memnun olan var mı diye sorun vatandaşlarımıza kimse memnun değil. Atamalarla, kanundan gelen güç kişiselleştiriliyor. Siyaseti bu şekilde kullanıyorlar. Dosyalar gizli denilerek bir şey açıklanmıyor ama Cumhurbaşkanı ne olacak ne bitecek her detaya hakim. Sorsan da yargı bağımsız. Basın toplantımızın adı "Turpun Büyüğü." Bugün heybeden çok acayip biri çıkacak. Olmayan raporları iddianamelere sokan biri bu. Beylikdüzü başkanlığı sırasında 2015'te yapılan bir ihale nedeniyle bu dava hala devam ediyor. 7 yıl hapis ve siyasi yasakla yargılanıyorum. Bu mesele karara bağlanacak mı bakalım. Aslında bu davayla ilgili Danıştay 2020 yılında karar verdi. Benim sorumluluğumun olmadığına dair. Ama yine de bana dava açtılar. Beş üyenin imzası vardı o kararda. Bu mesele bir bilirkişiye emanet edildi. Bu sıradışı bilirkişi, beş üyenin kanaatini çiğnedi. Bunlarda imzası olan kişi Satılmış Büyükcanayakın. Bu ismi sakın unutmayın. Danıştay'ın beş üyesinin imzasını olduğu raporda diyorlar ki, 'Ekrem İmamoğlu'nun bir sorumluluğu olmadığı gibi kurumu kara geçirmiştir.' Bu Satılmış Bey'e verilen tüm görevler de hep bizimle alakalı." dedi.

BİLİRKİŞİNİN 5 VARANI

İmamoğlu bilirkişinin diğer 4 soruşturmada da ayağının olduğunu belirtirken şunları açıkladı;

"Öyle değil mi? Ama öyle olmadı. Satılmış Bey'e bu cengaverliği nedeniyle yeni vazifeler ve sorumluluklar verildi. Yani ödüllendirildi. Verilen görevler de ne tesadüf. Ne büyük tesadüf ki hep bizimle ilgili.

Çok enteresan. Varan 1'i anlattık. Şimdi varan 2. Görüldüğü gibi bilirkişi Satılmış Bey'in bize karşı bariz bir art niyeti var. Yani bilir kişilik makamını buradan tenzih ediyorum. Tenzih ediyorum.

Sadece şahsıyla ilgili bu cümleyi kuruyorum. Kesinlikle art niyeti var. İspatlı belgeli. Peki ne oldu biliyor musunuz? 2 Şubat 2024'te İETT hakkında yürütülen bir soruşturmaya yine bilir kişi olarak Satılmış Bey atandı.

İETT avukatları kamu ihalelerinde yetkin olmadığı için Satılmış Büyükcanayakın'ı bilirkişi olarak atanmasına itiraz etti. Savcı yanıt vermeden tam 6 ay bekledi.

Ağustos ayına geldiğimizde 'hayır bu soruşturmanın bilir kişisi Satılmış Bey olacaktır' dedi. Beklendiği ve istediği istendiği gibi bilirkişi Satılmış Bey hiç şaşırtmayacaktır.

Bilirkişi Satılmış Bey'in raporunun hukuken doğru olmadığını ispatlayan bir rapor gönderdi. Bitmedi. Sırada varan 3 var. Her raporunda bizi ve kurumlarımızı suçlayan bu art niyetliliği ispatlanmış bilirkişiye bir görev daha verildi.

Resmen özel olarak sürekli Sayın Bilirkişi bizimle ilgili konunlara atanıyordu. Geçtiğimiz Eylül ayında asfalt firmamız İsfalt ile ilgili yürütülen bir soruşturmada da bilirkişi olarak yine Satılmış Bey tercih edildi.

Savunma avukatlarımız mahkemeye dilekçe vererek bilirkişinin yeterliliği olmadığını belirtti. Pek tabii yine Satılmış Bey'e görevi verdiler.

Tahmin ettiğiniz gibi kısa sürede raporunu hazırlayan, çok pratik. Satılmış Bey çok pratik. Kısa sürede raporunu hazırlayan bilirkişi Satılmış Bey şirketimiz ve çalışanlara aleyhine rapor düzenledi.

Tıpkı İETT'de olduğu gibi İsfalt'ta da arkadaşlarımız emekli Sayıştay denetçilerinden bilimsel uzman görüşü talep etti.

Satılmış Bey bu kez hepiniz şaşıracaksınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi lehine karar veriyor. Ama inceliği var.

Nasıl? Söyleyeyim. Ha anlatmadan şunu söyleyeyim bu iktidar ağzını yaya yaya yargı bağımsızdır. Yargıyı rahat bırakın.

Hele yargının kararını bir görelim diyor ya gerçekten edeplerini ve utanma duygularını kaybetmişler. Çok net söylüyorum. Edeplerini de utanma duygularını da kaybetmişler.

Hikaye gibi anlatıyorum. Sizler de dinliyorsunuz da bunların her birisi aslında çok büyük skandal. Bizim soruşturmalarımız ne tesadüf ki hep Satılmış Bey'e denk geliyor.

Arkadaşlara sordum. İstanbul'da kaç bilir kişi var diye. Sordum baktılar. 8.806 bilir kişi var. Temel alanı Satılmış Bey gibi muhasebe olan ise 1891 bilir kişi var İstanbul'da. 1891. Ama ne hikmetse o 1891'in sonundaki o 1 eşittir Satılmış Bey bütün dosyalarımızda.

Bize hep Satılmış Bey'in düşmesi tesadüf olabilir mi? Dönelim varan 4'e. Dedim ya Satılmış Bey bu kez kurum lehine rapor verdi.

Ne kadar şaşırtıcı. Ama nasıl? Göreve geldiğimizde geçmişte yapılan usulsüz iş ve işlemlerin tespiti için inceleme başlatılmasını talimatını vermiştim. 2019'un sonbaharında. Göreve geldim 2 ay sonra. Teftiş Kurulumuz çok sayıda dosya buldu.

Çok sayıda suç duyurusunda bulunduk. Hatırlıyorsunuz ki çıkan bu dosyalarımızın tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından el konuldu. Siz soruşturma, siz teftiş yapamazsınız ben yapacağım dedi.

O günden bugüne buzdolabında İçişleri Bakanlığı'nda. Belgeli, ispatlı konular ama ne yazık ki çoğu yargıdan döndü. Onlardan biri de 2018 yılında İspark şirketimizde yapılan bir ihale ile ilgiliydi. Usulsüzlük tespit ettik mahkemeye verdik.

Mahkeme 2023 yılında bu soruşturmada ne tesadüf ki yine ünlü bilirkişi Satılmış Bey'i tercih etti. Sonuç ne oldu? Olumlu. Satılmış Bey usulsüzlük var dediğimiz dosya için kusur yok raporu verdi. Niçin? Çünkü 2019'dan önceydi. 2019 öncesi döneme karşı son derece nazik olan Satılmış Bey maşallah 2019'dan sonra cengaver oluyor o şahin kesiliyor.

Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu. Bunu iddia eden Sayın Bakan'ın bu evraklara tek tek bakmasını dilerim. Ama şuna da bakmak lazım.

Nedir bu Satılmış Bey sevdası? Hayatımıza Satılmış Bey isimli kişi bu kadar nüfuz ettirilince tabii ki durmadık araştırmaya başladık.

Kimdir bu diye araştırmaya başladık. Bir baktık ki bu arkadaşa nedense hep Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dosyaları düşüyor. Çok tesadüf. Hayri Ünen'i zamanında Şişli, Şükrü Genç döneminde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe, Küçükçekmece, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde liste uzayıp gidiyor.

Satılmış bey, son olarak Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarında karşımıza çıktı. 'Alo Satılmış Bey' hemen imdada yetişiyor. 'Şak' diyorlar, 'Tak' rapor çıkıyor. Eğer bir dava İmamoğlu'na dokunuyorsa Satılmış Bey hemen karşımıza çıkıyor.

Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarıyla İBB şirketinin ilgisi şöyle; gizli bir dosya var. Ama bu dosya aynı zamanda İETT, İGDAŞ'ı kapsıyor. Bu adam dosyalar arası ilinti kuruyor.

Satılmış Bey burada tek değil, iki bilirkişi daha var. 3 Ocak 2025 tarihli bir belge bakın. Ahmet Özer ile ilgili bir bölüm var. 'Özer'in belediyeyi sevk ve idare etmek görevini ihmal ve ihlal ettiği ve kötüye kullandığı hükmü kapsamında değerlendiği...'

Yani 3 bilirkişinin olduğu rapor bu. Bakan bey iyi dinleyin. Kuralda şöyle diyor; 'Bilirkişilerin bir araya gelerek toplantı yapmayı ve bilirkişi raporunu birlikte hazırlamaları gerekmektedir. Kurul halinde yapılan bu görüşmeler sonrası muhalif düşüncesini dile getiren bilirkişi ayrı rapor hazırlayabilir.'

Esas skandal şu, bu raporda diğer iki bilirkişinin imzası yok. Sadece Satılmış Bey'in imzası var."

SATILMIŞ'IN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Satılmış Bey'in kim olduğunu anlatan İmamoğlu,"Peki az önce dediğim gibi 8.000'den fazla bilir kişisi olan İstanbul'da neden hep Satılmış Bey tercih ediliyor? Bu Satılmış Bey bilir kişisinin marifeti ne? Satılmış Bey'i kim anlatalım. Kendisi emekli bir vatandaş.Nereden emekli? Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan. Bakanlıktaki görevi ne? Ayniyat saymanı. Sonra bilir kişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakıyor. Daha sonra Çorlu Tekirdağ Çerkezköy'deki davalarda da bilir kişilik yapıyor. Çerkezköy ismi bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. İsmini vermeyelim. Çünkü verince hemen soruşturma başlıyor benim hakkımda. 2014 16 yıllar arasında şu anda çok ünlü bir yargı mensubumuz Çerkezköy'de de hakim. Acaba insan hiç karşılaştılar mı? Tanışırlar mı? Yoksa sadece tesadüf mü diye merak etmeden duramıyor. Bir soru daha sorayım. İstanbul'un bu çok ünlü bilir kişisi Satılmış Bey'in Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte bilir kişi raporu yazmak iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu?

BAKAN'A SESLENDİ, ERDOĞAN'A HEYBE YANITI

Ekrem İmamoğlu, son olarak Bakan Yılmaz Tunç'a seslenerek, "Sizi bunun için harekete geçmeye çağırıyorum. Acilen görevinizi yapın, ama gücünüz yetmez. Sizin sözünüz, İstanbul'da geçmez" dedi. Erdoğan'ın "turp'un büyüğü" sözüne İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 'turp'un büyüğü sizin heybenizden çıktı." ifadelerini kullandı.