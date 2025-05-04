Ekrem İmamoğlu’dan Özgür Özel’e saldırıya sert tepki! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen veda töreninin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Yakın mesafeden Özel’in yüzüne vuran saldırganın, “Ben Osmanlı torunuyum” diyerek bağırdığı öğrenildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından hızla gözaltına alındı. Olay, siyaset dünyasında büyük yankı uyandırırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırıyı sert bir dille kınadı.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN SERT TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar. Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım”

ERDOĞAN "KAÇ CHP'Lİ TELEF OLACAK" DEMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin grup toplantısında, “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek” sözlerini sarf etmişti.

SİYASET DÜNYASINDAN TEPKİLER

Saldırıya siyaset dünyasından peş peşe tepkiler geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez” diyerek olayı kınadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise “Siyasi nefreti körükleyen söylemler bu tür olaylara zemin hazırlar. Özgür Özel’e geçmiş olsun” dedi.