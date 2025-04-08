Ekrem İmamoğlu’na benzerliğiyle vurgun yaptı! Binlerce lira topladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Mustafa Kemal Atatürk’e olan benzerliğiyle canlı yayınlarda kazanç sağlayan şahsın ardından şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzetilen kişinin canlı yayınlarla kazanç sağladığı öne sürüldü.

Ekrem İmamoğlu’na benzetilen TikTok'ta binlerce takipçisi olan @ylmzbhdr44 adlı kullanıcı evde yürüyüp kameraya el salladığı bir video yayınladı. Bu videoyu gören sosyal medya kullanıcıları "Çıktı mı?", "Şükürler olsun" gibi yorumlarda bulundular.

İMAMOĞLU'NA BENZETİLİYOR

Şimdiyse görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilen vatandaşın videoları sosyal medyada ses getirdi.

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TAKIM ELBİSEYLE KAMERAYA EL SALLADI

TikTok'ta @ylmzbhdr44 kullanıcı adıyla binlerce takipçisi olan vatandaş evde takım elbise giyip kameraya el sallayarak evin içinde yürüdüğü anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından videoyu gören kullanıcılar "Çıktı mı?", "Şükürler olsun" gibi yorumlarda bulundular. Öte yandan canlı yayının açıklama kısmına

Ekrem İmamoğlu’nun "Her şey çok güzel olacak" sloganını yazan şahsın canlı yayınlarda kazanç sağladığı öne sürüldü.

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