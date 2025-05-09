Ekrem İmamoğlu'na bir engel daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'na bir engel daha!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına erişime engeli getirildi.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

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Engelli Web'in aktardığına göre, karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

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