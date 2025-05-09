Ekrem İmamoğlu'na bir engel daha!

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası X hesabı (imamoglu_int), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İmamoğlu rüzgarını sansürde kesemedi! Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açıldı

Engelli Web'in aktardığına göre, karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.