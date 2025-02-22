Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha!

22 yıllık AKP iktidarlığını sona erdiren geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükselen CHP, bir süredir elinde bulundurduğu belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlarla gündeme geliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı. İmamoğlu’na çağrı kağıdı gönderildi. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.

AKIN GÜRLEK VE BİLİRKİŞİ SORUŞTURMALARI AÇILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle açılan soruşturma kapsamında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İmamoğlu hakkında "kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı hedef gösterdiği" gerekçesiyle soruşturma açılırken dört yıl hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.

BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

NE YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.