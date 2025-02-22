Ekrem İmamoğlu'na 'cezaevi’ tehdidi. Akit yazarından skandal yazı!

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Ekrem İmamoğlu'na 'cezaevi’ tehdidi. Akit yazarından skandal yazı!

Akit yazarı Karahasanoğlu, yazdığı yazıda cumhurbaşkanı aday adaylığını ilan eden İBB Başkanı İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, kim öle, kim kala.. Sen acaba nerede olacaksın, cezaevinde mi, yoksa yurtdışına kaçanların arasında mı?" diyerek tehdit etti.

Yandaş Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ağır sözler içeren. "Vay tilki Ekrem, vay.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İmamoğlu'nun CHP'de cumhurbaşkanlığı için yapılacak önseçimde adaylık başvurusu için "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, kim öle, kim kala.. Sen acaba nerede olacaksın, cezaevinde mi, yoksa yurtdışına kaçanların arasında mı? CHP’de mi olacaksın, yoksa yeni kuracağın partide mi?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezuniyetinin şart olduğunun altını çizen Karahasanoğlu, şunları söyledi,

"İlk defa, bu şart kendisinde aranacak. Onda da, gerçek bir diploma yok.. O zaman ne yapmalı.. Tüm kontrol kendisinde olan, patisinde olan bir süreci kurgu halinde başlatıp, o süreçte aday olabildiğini, yarıştığını, başardığını gösterip, gerçek cumhurbaşkanlığı seçiminde de, aynı şekilde aday olabileceği görüntüsü oluşturmak istiyor."

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