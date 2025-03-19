Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişinin ve CHP’li Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından tepkiler gecikmedi. Belediye işçileri belediye binalarının önünde eyleme başladılar.

BELEDİYE İŞÇİLERİ EYLEMLERE BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmıştı. Belediye işçilerinden tepki gecikmedi.

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Şişli’de işçiler belediye binası önünde toplandı. İşçiler belediye başkanlarının yanında olduklarını ifade ettiler ve “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz”, “Resul Başkan yalnız değildir” ve “Ekrem Başkan yalnız değildir” sloganları atıldı.

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VALİLİK EYLEM YASAĞI ALMIŞTI

Valiliğin yaptığı açıklamada "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.

Vatan Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol, bası metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

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