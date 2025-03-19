Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları gecikmedi: Meslek örgütleri haksızlığa ses çıkardı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah erken saatlerinde polis ordusuyla baskın yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararlarının ardından meslek örgütleri şu şekilde tepki gösterdi:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabaha karşı yapılan operasyonla hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak halk iradesi bir kez daha ayaklar altına alınmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta uygulamalarından değil demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Mutlaka ama mutlaka kazanacağız."

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

"Demokrasi ve Hukukun Olmadığı, Anayasal Hakların Güvencesiz Bırakıldığı Bir Ülkede Sağlık Olmaz! Hukuk, Demokrasi ve Adalet Tüm Kurumlarıyla İşler Hale Getirilmelidir!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi, bu sabah da aralarında belediye başkanlarının ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınması, böylece anayasal bir hak olan siyaset yapma hakkının engellenmesi, ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur.

Diploma kararı aynı zamanda, topluma örnek olması beklenen akademisyenlerin, bilim üreterek toplumun ilerlemesini sağlamakla görevli üniversitelerin, bağımsız olması beklenen yargı kurumunun halini de gözler önüne sermiştir. Ülkemizin birikimi, hukukun egemenliğinin sağlanmadığı, kurum ve kuralların yok edildiği, üniversitelerin siyasete alet edildiği bir ülke olmayı hak etmeyecek düzeydedir.

Bir an önce demokrasi ve hukukun işlediği, üniversitelerin özgür ve özerk olduğu bir toplumsal düzene dönülmelidir. Hukuk ve demokrasi herkes içindir ve tüm yurttaşlara eşit uygulanmalıdır. Demokrasi ve hukuk olmadan, temel insan haklarına saygı gösterilmeden sağlık ve refah içinde bir toplum olamayacağımız gerçeği unutulmamalı ülkemizin geleceği için hukuk, demokrasi ve adalet tüm kurumlarıyla bir an önce işler hale getirilmelidir."

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gün gelir zorbalar kalmaz gider!"

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)

"Halk İradesini ve Demokrasiyi Savunmaya Devam Edeceğiz! Siyasal iktidar, seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor! Sandıkta kaybettiklerini, hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalarla her seferinde açıkça ilan ettikleri şey şudur: Halkın iradesini tanımıyoruz!"

"DEMOKRASİYE OLAN İNANCI DERİNDEN SARSMIŞTIR"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Millet iradesi ile seçilmiş bir kamu görevlisinin, İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu evinin önüne polis yığılması suretiyle gerçekleştirilen gözaltı işlemi hukuk devleti ve demokrasiye olan inancı derinden sarsmıştır.

Bu uygulamalar ile partimiz ya da Ekrem Başkanımız değil, demokrasimiz zarar görmektedir. Bu yaşananlar demokrasimize açık müdahaledir. Bizler bu süreçte demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÜLKE HAPİSHANEYE DÖNDÜ"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke hapishaneye döndü. Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce insan gözaltına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, saraylar sizin olsa da direneceğiz" ifadelerini kullandı.