Ekrem İmamoğlu’na "diploma" iddianamesi! Siyasi yasak ve hapsi istendi...

Silivri'de "yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma da hazırlandı.

Söz konusu soruşturmaya ilişkin İstanbul Üniversitesi dün 500 sayfa savunma vermişti. 22 Şubat'ta başlayan soruşturmada iddianame 133 gün sonra tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak ve 8 yıl 9 hapis talep edildi. Savcılık, diplomanın hileli bir şekilde alındığını ve İmamoğlu'nun sahtecilik suçuna iştirak ettiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma açmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması talep edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti.