16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İmamoğlu'na hapis cezası veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş. Halk TV ortaya çıkardı

İmamoğlu'na hapis cezası veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş. Halk TV ortaya çıkardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren hakim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:07
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası veren hakim Mehdi Komşul hakkında cinsel taciz soruşturması açıldığı ortaya çıktı

İmamoğlu'na hapis cezası veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş. Halk TV ortaya çıkardı
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

Karara siyasi parti dahil birçok isim tepki gösterdi. Saraçhane’de Altılı masa birleşerek miting düzenledi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, karara tepkiler devam ederken davanın hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

HSYK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ

O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’un mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca hakim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.

DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILDI

Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

"KURUL HAKİMİ KORUDU"

Yargı içerisinde üst düzey bir görevli halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi.

Halk TV'nin telefonla aradığı hakim Komşul aramaya yanıt vermedi. Kendisine yazılan mesajı okuyan Komşul'un mesajı okumasına rağmen dönüş yapmadığı ifade edildi.

AKP'LİLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul ve savcısı Furkan Okudan'ın AKP'lilerle fotoğraflarını paylaşmıştı.

Pehlivan paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş. Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

Pehlivan, sosyal medya hesabından hakimin AKP'lilerle olan fotoğraflarını paylaşmasının ardından, savcı Furkan Okudan'ın da fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Pehlivan, davanın savcısı için yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"VARAN 2! İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı: Furkan Okudan FOTO1: Savcı Okudan TÜGVA Koordinatörü ile… FOTO2: Savcı, AKP Canikli Belediye Başkanı’nın yeğeni çıktı. FOTO3: Savcının nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı. FOTO4: Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mehmet
16.12.2022 10:30
GAGOŞ kardeşim siz çok iyiniyetlisiniz valla. Kimse hesap vermeyecek sağ sağa hesap soramaz.  
 
Hasan Gül
16.12.2022 10:21
Osmanlıya çok özeniyorlar ya osmanlıda olsa böyle kadılar görevde ne kadar kalırdı? başlarına ne gelirdi.?  
 
Tatar Osman
16.12.2022 10:20
En zayıf yerinden tutmuşlar. Adam ne yapsın. Paşa paşa he paşam demiş.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
6
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.