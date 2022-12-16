İmamoğlu'na hapis cezası veren hakim cinsel taciz soruşturması geçirmiş. Halk TV ortaya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

Karara siyasi parti dahil birçok isim tepki gösterdi. Saraçhane’de Altılı masa birleşerek miting düzenledi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, karara tepkiler devam ederken davanın hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

HSYK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ

O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’un mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca hakim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.

DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILDI

Ancak söz konusu soruşturma, “delil yetersizliği” gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

"KURUL HAKİMİ KORUDU"

Yargı içerisinde üst düzey bir görevli halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dedi.

Halk TV'nin telefonla aradığı hakim Komşul aramaya yanıt vermedi. Kendisine yazılan mesajı okuyan Komşul'un mesajı okumasına rağmen dönüş yapmadığı ifade edildi.

AKP'LİLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ayrıca İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul'un AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul ve savcısı Furkan Okudan'ın AKP'lilerle fotoğraflarını paylaşmıştı.

Pehlivan paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş. Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

Pehlivan, sosyal medya hesabından hakimin AKP'lilerle olan fotoğraflarını paylaşmasının ardından, savcı Furkan Okudan'ın da fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Pehlivan, davanın savcısı için yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"VARAN 2! İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı: Furkan Okudan FOTO1: Savcı Okudan TÜGVA Koordinatörü ile… FOTO2: Savcı, AKP Canikli Belediye Başkanı’nın yeğeni çıktı. FOTO3: Savcının nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı. FOTO4: Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı."