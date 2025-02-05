Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi! CHP'den jet hızında ilk tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıl kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameye ilişkin açıklama yaptı.

Başarır, "Türkiye'nin çok mühim meseleleri var. İnsanların ekmek, huzur veremeyen iktidar siyaseti adliye koridorlarına sıkıştırmak istiyor." dedi.

Başarır'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Maalesef Türkiye siyasetini adliye koridorlarında boğmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

Buna hep beraber direnç göstereceğiz. Akın Gürlek TV seyredeceğine, bizleri 7/24 takip edeceğine işini yapsın, çetelerle uğraşsın, İstanbul'u sokak mafyalarından kurtarsın. Bizim belediye başkanımızla uğraşmaktan vazgeçsin. Bundan bir sonuç alamaz.

Yargı kararları eleştirilmeyecek mi? Ben yargıyı neden etkileyeceğim, yargı zaten etkileneceği yerden etkilenmiş. Ben senin etki altında kalmaman için mücadele veriyor. İmamoğlu, yargının bağımsız olarak davranmasını istiyor.