Ekrem İmamoğlu'na Kent Lokantası açılışında yoğun ilgi. 'Hoşgeldiniz Cumhurbaşkanım' diye karşıladılar

Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nin karşısında İstanbul'un 16'ncı Kent Lokantası'nın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halka hizmet etmelerini engellemeye çalışanları eleştirdi.

İmamoğlu, "Ekonomi sorununu çözemeyen, milletini mağdur eden insanların en çok kızdığı iki şeyi söyleyeyim mi size? Bir tanesi kent lokantası, diğeri de kreşler. Bunlara tahammül edemiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz, milletimizin, onların, ‘ayaklar altına serilsin’ istediği onurunu muhafaza eden, onurlu yurttaş duygusunu muhafaza eden yerler açıyoruz burada. Buna tahammül edemiyorlar. Kreşlerde, 2 bin 500 liraya, evladını bize emanet eden anneler, gidiyorlar, çalışıyorlar, evlerine bereket getiriyorlar, mutluluk getiriyorlar, huzur getiriyorlar. Ona da tahammül edemiyorlar." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kent Lokantası açılışında yemek dağıtımı da yaptı. O esnada Esenyurtlu bir vatandaş ile arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.

Vatandaş İmamoğlu'na 'hoşgeldiniz Cumhurbaşkanım" diye hitap etti. İmamoğlu, "Amcacım öyle deme vakti gelince konuşalım" diyerek cevap verdi.