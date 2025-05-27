Ekrem İmamoğlu’na şaşırtan engel! 2 haftadır yanıt verilmedi…

19 Mart’ta yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası önce milyonlarca takipçisi olan X hesabına erişim getirildi. Ardından İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılması yasaklandı. Bu sefer ise İmamoğlu ile Silivri’de görüşmek isteyen siyasetçilere engel geldi.

İKİ HAFTADIR YANIT YOK

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’ndan talep ettiği izinlere iki haftadır yanıt verilmediği ortaya çıktı.

ÖZEL: İLK BAŞLARDA İZİN VERİYORDU, ŞİMDİ VERMİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’na getirilen görüş engeline “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı, yol arkadaşını, dava arkadaşını ziyaret etmek istiyor. İlk başlarda izin veriyordu, şimdi vermiyor. Niye? ‘Moral vermesin, üzülsünler, sıkılsınlar, dayanışma duygularından mahrum kalsınlar.’ Sonuna kadar arkalarındayız. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok” ifadeleriyle yanıt verdi.

BAKANLIK BİLİNÇLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

NEFES’in ulaştığı Adalet Bakanlığı kaynakları ise İmamoğlu ile görüşmek isteyenlerin bilinçli bir şekilde engellenmediği aktarıldı.