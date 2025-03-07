Ekrem İmamoğlu’na tarihi çağrı! ‘Gel artık, ne olursun gel’

“Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" sözleriyle erken seçim startını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iftar saatinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, Eyüpsultan’da vatandaşlar tarafından büyük sevgiyle karşılandı. Genç, çocuk, yaşlı her kesimden insan, İmamoğlu ile fotoğraf çektirirken, İmamoğlu, kendisine açılan dava ve soruşturmalar nedeniyle halktan büyük destek gördü.

“BAŞKANIMIZLAYIZ KİMSE ONA DOKUNAMAYACAK”

Vatandaşlar, “Hiç korkmayın sizin arkanızdayız. Başkanımızlayız kimse ona dokunamayacak. Biz varız” söylemleriyle İmamoğlu’na destek verdi.

“GEL ARTIK, NE OLURSUN GEL NE OLUR GEL”

İmamoğlu ile fotoğraf çektirmeye gelen yaşlı bir kadın ise “Hoş geldin nerelerdesin. Gel artık, ne olursun gel ne olur gel” diyerek İmamoğlu'na sarıldı.

Yaşlı kadının o sözleri, sosyal medyada gündem olurken, yaşlı kadının “Gel artık ne olursun gel” sözlerini sarf etmesi, vatandaşların da olası bir erken seçime olumlu yaklaştığını gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından adaylık yarışında varlığını tekrar duyuran iddialı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız.”