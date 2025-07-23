Ekrem İmamoğlu'ndan 10 orman işçisi için başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 10 orman işçisi için başsağlığı mesajı

Ekrem İmamoğlu Eskişehir'deki yangınlardan hayatını kaybeden 10 orman işçisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken acı bir haber geldi.

5 orman çalışanı ve 5 akut mensubu olmak üzere 10 orman işçisi yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında hayatını kaybetti.

Ekrem İmamoğlu Eskişehir'deki yangınlardan hayatını kaybeden 10 orman işçisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet; yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum. Yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kaydetti.

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