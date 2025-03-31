Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart paylaşımı! Zaferin yıl dönümüne özel çarpıcı açıklamalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 31 Mart paylaşımı! Zaferin yıl dönümüne özel çarpıcı açıklamalar

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı" ifadelerini kullanarak 1 yıl boyunca yapılan operasyonları sıraladı ve 'Net olarak darbedir' dedi.

Cezaevinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine atıfta bulunarak bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, "1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı" dedi.

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İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"BU BOZUK YAPIYI BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı.

5 ilçe belediye başkanımız tutuklu
2 ilçe belediyemize kayyum atandı
Birçok çalışma arkadaşımız tutuklu
İBB Başkanı olarak ben tutukluyum

"1 kişi" bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı.

Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. "İstanbul Hukuksuzluğu" net olarak darbedir.

“Yargı bağımsız” diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur.

Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim.

Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız. Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız.

Türkiye hiç de uzun olmayan bir vadede adil, müreffeh, öngörülebilir bir ülke olacak. 31 Mart’ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum.

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