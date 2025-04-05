Ekrem İmamoğlu'ndan 86 milyona flaş mesaj!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından 86 milyon Türk vatandaşına İstiklal Marşı'nın ilk kıtasındaki sözü ile seslendi. İmamoğlu, "Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun!" dedi.

"KORKMA! GAFLET, DALALET İÇİNDE OLANLARDAN KORKMA!"

"Yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden iktidarın boykot çağrıları yapanlara karşı gözaltı süreci yapmasına değinerek şu ifadelerde bulundu:

"Tümüyle yasal bir zeminde, kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde fikirlerini beyan edenleri, paylaşımda bulunanları, gösteriye katılanları, boykot etme hakkını kullananları korkutmayı; süper hızla gözaltına almayı, tutuklamayı, hapse atmayı, tehdit etmeyi kendine hak gören iktidar; miadını tamamlamıştır. Bunlar, çaresiz ve zavallı bir avuç insanın koltuklarını korumak için yaptıkları son çırpınışlardır. Bu anlayış, iktidarını kaybetmemek adına her şeyi mübah görür.

86 milyon insanımıza, gençlerimize, kadınlara, emekçilere, işsizlere, emeklilere, sanatçılara milletimizle hatırlatıyoruz:

Korkma! Gaflet, dalalet içinde olanlardan korkma! Cesaret, kararlılık, asla vazgeçmemek şiarımız olsun! MİLLET BÜYÜKTÜR!"