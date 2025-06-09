Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na flaş başvuru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na flaş başvuru

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Haberler
ABD’de içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak denize düştü
ABD’de içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak denize düştü
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na flaş başvuru
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na flaş başvuru
Fernando Muslera'ya sürpriz talip
Fernando Muslera'ya sürpriz talip
Montella Meksika maçında yeni isimleri oynatacak
Montella Meksika maçında yeni isimleri oynatacak
Uşak'ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Uşak'ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı