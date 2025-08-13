Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım

Düzenleme: Kaynak: Bloomberg
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, basına yaptığı konuşmada, kendisinin seçime giremediği durumda Erdoğan karşısına çıkacak alternatif ismi destekleyeceğini açıkladı.

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanları aracılığı ile gündeme dair değerlendirmeler paylaşmaya devam ediyor.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kritik "adaylık" açıklaması yaptı.

"BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLEMEYE HAZIRIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamadığı durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşısında başka bir ismi desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

1kapak-002.jpg

İmamoğlu, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür" dedi.

"PRAGMATİZM DEĞİL, MİYOPLUK"

İmamoğlu, "Bazı demokratik hükümetler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yüksek sesle konuşanlar bile bizim gerçekliğimizle karşılaşınca sessizliğe büründü. Bu pragmatizm değil. Bu miyopluk ve tehlikelidir" ifadesini kullandı.

LİDERLERE SESLENDİ

İmamoğlu, "Washington, Berlin, Londra ve diğer yerlerdeki liderlere sesleniyorum. Küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, gözlerinizin önünde demokrasi yıkılırken görmezden gelmemelisiniz" dedi.

Son ankette sürpriz sonuçlar… Devlet Bahçeli’nin bile fikrini değiştirmişSon ankette sürpriz sonuçlar… Devlet Bahçeli’nin bile fikrini değiştirmiş

Emekli Amiral ateş püskürdü: Türkiye felakete doğru sürükleniyor!Emekli Amiral ateş püskürdü: Türkiye felakete doğru sürükleniyor!

Son Haberler
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet güçleri bir haftada milyonluk kaçak ürün ele geçirdi
Ordu’da kaçakçılığa geçit yok! Emniyet güçleri bir haftada milyonluk kaçak ürün ele geçirdi
Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!
Kazaya karışmıştı: Uzman çavuştan acı haber!
Kur’an kurslarının manevi atmosferini kalemleriyle anlatan öğrenciler ödüllerini aldı
Kur’an kurslarının manevi atmosferini kalemleriyle anlatan öğrenciler ödüllerini aldı
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Ordulu öğrenciler Amerika yolcusu
Antalyaspor'a Gambiya dopingi
Antalyaspor'a Gambiya dopingi