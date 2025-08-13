Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Desteklemeye hazırım

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanları aracılığı ile gündeme dair değerlendirmeler paylaşmaya devam ediyor.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kritik "adaylık" açıklaması yaptı.

"BAŞKA BİR ADAYI DESTEKLEMEYE HAZIRIM"

İBB Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamadığı durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşısında başka bir ismi desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür" dedi.

"PRAGMATİZM DEĞİL, MİYOPLUK"

İmamoğlu, "Bazı demokratik hükümetler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yüksek sesle konuşanlar bile bizim gerçekliğimizle karşılaşınca sessizliğe büründü. Bu pragmatizm değil. Bu miyopluk ve tehlikelidir" ifadesini kullandı.

LİDERLERE SESLENDİ

İmamoğlu, "Washington, Berlin, Londra ve diğer yerlerdeki liderlere sesleniyorum. Küresel demokratik ailenin bir parçası olan istikrarlı bir Türkiye istiyorsanız, gözlerinizin önünde demokrasi yıkılırken görmezden gelmemelisiniz" dedi.

