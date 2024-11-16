Ekrem İmamoğlu’ndan Ahmet Türk’e ziyaret! Mardin’de gösterişli karşılama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Ekrem İmamoğlu’ndan Ahmet Türk’e ziyaret! Mardin’de gösterişli karşılama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'e destek olmak amacıyla Mardin'e gitti. Türk'ün 150 yıllık evi Kasrı Kanco Konağı'na araç konvoyuyla giren İmamoğlu’nun görkemli karşılaması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum tartışmalarıan karşı dayanışma göstermek adına Mardin'e gitti. Makamına kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu’nu Mardin Havalimanı’nda karşıladı.

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HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İmamoğlu’na ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da eşlik etti.

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GÖRKEMLİ KARŞILAMA

İmamoğlu, havalimanında karşılandıktan sonra Ahmet Türk’ün Mardin'deki 150 yıllık evi Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, konağa uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

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KONAKTA İMAMOĞLU İÇİN HAZIRLIK

Türk’ün konağında, İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

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