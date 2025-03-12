Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’yi terletecek açıklama, “Şu tarihe kadar…”

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da önemli açıklamalarda bulundu.

“İMAMOĞLU'NUN YATAY GEÇİŞİ HER YÖNÜYLE UYGUNDUR RAPORU VERİLMİŞTİ"

Ekrem İmamoğlu diploması hakkında ortaya atılan iddialar sonrası şunları söyledi,

"Yahu savcıya talimat verme hakkı olmamasına rağmen verdiği talimat üzerine bunu hemen yapın, bir yazı daha yazın, bir yazı daha yazarak okulu zorlayın diyerek acelelerini ortaya koyuyorlar. Sevgili dostlarım, Kastamonu ve diğer illerden gelen değerli dostlarım, bu süreci çok kısa anlatacağım bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur raporu verilmişti."

"GENÇLER SİZE SÖZ İKTİDAR OLANA KADAR BU CEKET GİYİLMEYECEK”

Daha sonra ceketini çıkaran İmamoğlu, iktidar olana kadar ceketin giyilmeyeceğine dair söz verdi.

"Gençler size söz iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek” diyen İmamoğlu, “Bu kollar hep sıvalı kalacak, hiç endişeniz olmasın. Aklında kötülük olanların, hak hukuk tanımayanların derdi başka olur. Onlar Ramazan ayı dinlemez, hiçbir şekilde insanların hak ve hukukuna bakmaz. Onlar zulümlerini zalimliğini büyütmenin derdinde olurlar. Çünkü kurdukları israf ve istibdat düzeni ancak zalimlerle ayakta kalabilir” dedi.

"MİLLETİMİZ HAKKINI ALMAYA GELİYOR"

İmamoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi,

“Zalimlerin zulümlerin en büyüğünü bugünkü ekonomik şartlar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığını unuturlar. İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin eline geçen para ekonomiyi yönetemeyen iktidarın vatandaşa net olarak zulmüdür. İktidarın birilerini zengin edip bunun yükünü milyonlarca dar gelirli vatandaşın üstüne bindirmesi zulmün daniskasıdır.

Zulmedenler millet elindekiyle yetinsin isterler hatta onlar sabretsin, şükretsin isterler, açmış evinde aş pişmiyormuş tencereleri boşmuş buna bakmazlar. Çünkü millet hakkını talep etmeye başlarsa, isyan ederse ne olur? Zulmedenler koltuklarında oturamazlar. Buradan söylüyorum; o devir kapandı, o devir bitti, milletimiz hakkını almaya geliyor! Zulmedenlerin koltukları sallanıyor, hem de zangır zangır sallanıyor."

"EMİNİM HER GECE RÜYASINA GİRİYORUM"

"Sarayın salonlarında keyif çatanlar, milleti unutanlar gider. Sokaklara, çarşılara, pazarlara çıkamayanlar gider. Kim gelir? Bizler geliriz. Biz kimiz? İşte buradaki insanlar. Yasaklara rağmen coşkuyla bir araya gelen cesur insanlar. Milletin evlatları. Siz geliyorsunuz değerli dava arkadaşlarım. 23 Mart'tan çok korkuyorlar, zangır zangır titriyorlar. Eminim her gece rüyasına giriyorum. Rüyasında kendine ait zannettiği koltuğu millet altından çekince gece uykusundan uyanıyor. Buradan onu hissedebiliyorum. Ama korksunlar çünkü o sandık senin değil milletin. Millet o koltuğu almaya geliyor, sandıkta seni evine gönderecek."