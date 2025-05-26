Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Asaf mesajı! 'Televizyonda gözlerim dolu dolu izledim'

Kaynak: İHA / ANKA

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kanseri yenen Ali Asaf'a sarılmaması için Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e mesaj gönderdi.

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e, Ali Asaf için gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı teşekkür etti. İmamoğlu, "Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum" dedi.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin X hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. Sancaktepe’de binlerce kişinin, kansere karşı verdiği mücadelede başarı sağlayan Ali Asaf için bir araya gelmesi ve yapılan etkinliği değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

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"Sevgili Alper Yeğin kardeşim, Kıymetli Başkanım; Televizyonda gözlerim dolu dolu Ali Asaf yavrumuz için düzenlediğiniz, muhteşem kutlamayı izledim. Belediye Başkanımız olarak toplumsal vicdanı, sevgiyi, saygıyı umudu sıcacık çocuk sevgisini herkese hissettiren bu buluşma için sana ve bütün ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Benim için Ali Asaf'a kocaman sarılmanı, özgür günlerimizde bizi buluşturmanı ve de yavrumuzla benim için de balon uçurmanızı istiyorum. Sevgi ve saygılarımla."

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