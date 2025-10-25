19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 7 aydır Silivri cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor.

İmamoğlu ise dün gerçekleşen ‘casusluk’ operasyonu kapsamında Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması, TELE 1'e kayyum atanması ve son yapılan operasyonlara dair sert çıkıştı.

İmamoğlu X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Yargısız infazdan vazgeçin! Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1'e kayyum atandı. Üstelik bunu yapanlar Gazeteci Merdan Yanardağ’a tek bir soru sormamışlar, savunmasını bile almamışlardı. Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir. Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür. Bu bir gözdağıdır. Ama ne yapsanız nafile. Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak. AZ KALDI"