Ekrem İmamoğlu’ndan babasıyla ilgili flaş mektup! Arazisinde arama yapılmıştı

CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası için yazdığı mektubu sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

İmamoğlu, yazdığı mektupta, "Tarlasını kazıyorlar, kendisine ait olmayan komşu tarlada buldukları kuyuda dedektörle 'ELİNİN KÖRÜNÜ' arıyorlar. Bir avuç muhterisin geçmişte kötülü potansiyellerini öğrenmiş oldukları metodlar ile başka tarlalara bir şeyler gömerek mal etme çabasına geçerler diye düşünmeden edemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile beraber olan fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Özel'in paylaşımı şu şekilde: