Ekrem İmamoğlu'ndan Bolu mitingi çağrısı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Bolu'da düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Beyler değil Köroğlu’lar kazanacak. Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 3 Ekim Cuma 18.00 Bolu Valilik Önü" dedi.
Bolu’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum.
3 Ekim Cuma 18.00
