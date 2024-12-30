Ekrem İmamoğlu'ndan bomba iddia: Seçimden önce AKP'li belediyelere gönderilen parayı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor” programına katıldı.

AKP'li belediyelere seçim kampanyaları için 1 milyar liranın üzerinde para gönderildiğini söyleyen İmamoğlu, "Seçimden önce, seçerek, kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak… Bağış yani, geri ödenmiyor bakın" dedi.

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'HANGİ YETKİYLE BUNU SÖYLEYEBİLİR?'

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“El uzatıyoruz ama iş birliği yapıyoruz ama afet anında koşa koşa oralara gidiyoruz. Tam da işte bu yönüyle, hala bakıyorum işte ‘belediyeleri silkeleme’ kavramı ya da tırnak içinde tutumu; milletin vicdanında, milletin aklında, milletin ruhunda, milletin o adalet duygusuna inandığım bakış açısında mutlak cezalandırılacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. ‘İnsan hangi yetkiyle bunu söyleyebilir’ diye düşünüyorum. Ben, hiçbir yöneticilik ruhuma bunu sığdıramıyorum.

Yani ben, İBB Başkanı olarak diyeceğim ki; ‘Farklı bir siyasi partiyse, şu ilçe belediyesini gidin silkeleyin. Ya da gidin şu ilçe belediye başkanına şunu yapın!’ Bu denir mi? Bu denmez. Yani milletin malının korunduğu, milletin malıyla, millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir hareketle, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu? ’Silkele’ dediği bakanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bugün büyük mucizevi açıklamasını okudum mesela gelirken.

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SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin! Aferin! Madalya aldı şimdi! Bir bakan daha madalya aldı! Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti! Kime? Millete değil, bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ededursun, biz arkadaşlarımızla kendimizi milletimize ispat etmeye, milletimize layık olmaya devam edeceğiz.

'1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE...'

Sevgili kardeşimle, Emrah Başkanımızla diyalog yapalım. Yani ben, Emrah Başkanıma, ‘Bunu böyle yap’ dediğimde, tam tersini yapmalı Emrah Başkanım. Erdemli yönetici o. Nedir o tersi? Adaletli davranmalı. ‘Hayır, öyle yapamam, yapmam. Bu makam, bu mevki ne sana ait ne bana ait’ diyebilmeli. Güçlü yönetici, karakterli yönetici odur. Aksini yapan, milletine layık yönetici değildir. Olamaz. Bu kadar net. Kaynağından kesecekmiş! Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Kimin parasını keseceksin? Belediyelerin. Hangi belediyelerin? Özellikle CHP'li belediyelerin! Çünkü diğerlerine nasıl para aktardıklarını anımsatalım. Unutmayın bunları sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim… Seçimden önce, seçerek, kendi AK Partili belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yollayarak… Bağış yani, geri ödenmiyor bakın.