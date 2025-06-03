Ekrem İmamoğlu'ndan bu fotoğrafa çok sert tepki

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların adliyeye sevkleri esnasında yapılan muamele büyük tepki topladı.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da belediye başkanları ve bürokratlara yapılan muameleye, "Yarına kalır, yanına kalmaz" ifadeleriyle sert bir dille eleştirdi.

Yarına kalır ama yanınıza kalmaz.



Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet… pic.twitter.com/Z82jSkOE6I — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025

İmamoğlu'nun paylaşımda şunları söyledi:

"Yarına kalır ama yanınıza kalmaz.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak. Vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bu yaptıklarınızın hesabını er ya da geç hukuk önünde vereceksiniz.

Ekrem İmamoğlu"