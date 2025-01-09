Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece davasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı 2015 yılına ait bir ihaleyle ilgili yargılandığı davanın savcısının bugünkü duruşmada mütalaasını açıklamasına "Bir yargı kılıcı niye Ekrem İmamoğlu'nun başının üstünde habire sallansın isteniyor." tepkisini gösterdi. İmamoğlu, "Niye 90 gün uzatıldı, 3'üncü gün mütalaa vermeyen savcıya, kardeşim 20 gün sonra getir, bitir getir niye denmedi, zihnimde bunları sorguluyorum" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir ihaleyle ilgili yargılandığı davada, önceki duruşmaya rapor alarak katılmayan savcı bugün gerçekleşen duruşmada da mütalaasını açıklamadı. Savcının ek süre talep etmesi nedeniyle duruşma 11 Nisan’a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi operasyon' açıklaması

Sözcü Televizyonu'nda Uğur Dündar'a konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu şöyle konuştu:

"Dava meselesinin artık trajikomik bir hale geldiğini söylemek lazım. Türkiye'de davanın bir süre ortalaması vardır. Bizim bu davamız 733. gününden gidiyor, şaka gibi bir iş. Daha önce bu konu Danıştay'dan bize ve kurumdaki diğer çalışanlara, soruşturmaya gerek yoktur şeklinde kararı çıkmış olmasına rağmen...

Yani zorlama bir davadır. Ekim ayında ilk mütaalası beklenen savcı, orada mütaala vermedi, süre istedi. 40 güne yakın uzatıldı süresi ve bu sefer yine vermedi Kasım ayında. Sağlık raporu aldı. Yine bir 40-45 gün uzatıldı. Bugün günüydü, bu sefer de yine 'hazır değilim' demiş savcı. Ama ne hikmettir, bu sefer 90 günün üstünde, 11 Nisan'a süresi uzatıldı.

Bundan memnun olan siyasetçiler olabilir. Vatandaşımızın da kötülük yapılan, haksızlık yapılan insana sahip çıkma huyu vardır. Ben şimdi bu mağdur edebiyatını sevmiyorum, bundan gerçekten üzüntü duyuyorum. Böyle bir şeye niye maruz kalıyoruz? Bu güzel ülkede biz buna niye maruz kalıyoruz. Bir yargı kılıcı niye Ekrem İmamoğlu'nun başının üstünde habire sallansın isteniyor. Malum bir tane de istinafta bir mahkeme var. Bazen unutuyorum orada öyle bir şey olduğunu. Zaten unutmasam işimi yapamam.

Bugünkü davayı bile bana dün avukatım hatırlattı, arkadaşlarımız takip ediyor. Ne yazık ki devam ediyor. Niye 90 gün uzatıldı, 3'üncü kez mütalaa vermeyen savcıya, kardeşim 20 gün sonra getir, bitir getir niye denmedi, zihnimde bunları sorguluyorum."

Bu arada, bilirkişi raporları, bir taneyle yetinmediler başka bilirkişi raporu da istediler. Raporların tamamı lehimize. Lehimize olan bilirkişi raporlarına rağmen, savcı mütalaa veremiyor."