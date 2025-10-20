Silivri’deki tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, mahkemede yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından “Neden korkuyorsunuz?” diye sordu.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sahte diploma davasında gerginlik yaşandı. Önce salon ardından da savunma tartışması yaşandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık 2025’e erteledi.

İmamoğlu mahkemede yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Duruşmaların kamuoyuna açık biçimde yürütüleceği yönündeki ifadeleri hatırlatarak şunları söyledi:

Neden korkuyorsunuz?

Mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümden mi yoksa gerçeğin birkaç dakikada ortaya çıkacak olmasından mı?

Hani tüm Türkiye duruşmaları devletin televizyonundan canlı izleyecekti?

Hani 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gözü önünde verecektim hesabımı?

Bir salonda; avukatlarımın, basının ve ailemin varlığına bile tahammül edemeyenler hangi cesaretle duruşmayı televizyondan yayınlayacaklar?