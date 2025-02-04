Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi temel atma töreni çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Yavaş'ın 'adaylık için erken' açıklamasına "Yavaş başkanımızın görüşü farklı olur. Bunlar parti içerisindeki meselelerdir. Yavaş'la en doğruyu buluruz" dedi.

İMAMOĞLU: İKTİDARIN ÜRKEKLİĞİNİ VE SÜRECE DAİR TEDİRGİNLİĞİNİ GÖSTERMEKTE

Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, erken seçime ilişkin, "Partimizdeki yüksek kararlılıktan sonra seçim 2028’de mesajı vermek iktidarın ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir. Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir. Demokratik devrimi yürekten destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: YAVAŞ'LA EN DOĞRUYU BULURUZ

İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın “Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum” söylemine ilişkin gelen soruya, "Şu anda partimizin eğilimi tarihidir. İlk kez halk kendi partisinin adayını seçme eğilimi içerisindeyiz. Yavaş başkanımızın görüşü farklı olabilir. Bunlar parti içerisindeki meselelerdir. Yavaş'la en doğruyu buluruz." dedi.