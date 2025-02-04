Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Enginyurt'a destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında TBMM’de yaptığı bir konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"'Türkiye Başsavcılığı' kuruldu da haberimiz mi yok? Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ gibi, CHP milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’a da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hukuka güven, devlet ciddiyeti ve adabı açısından toplumda oluşan soru işaretleri giderek büyüyor. Yargımızın ve değerli mensuplarının saygınlığını korumak adına bu tepkimizi ortaya koymak zorunda kalmamızdan ötürü üzgünüm. Sayın Enginyurt'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.