Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarına getirilen kısıtlamalara rağmen açılan başka hesaplardan vatandaşlara seslenmeye devam ediyor.

Yapay zeka ile oluşturulan videolar ile açıklamalar yapan İmamoğlu bu defa gençlere seslendi. 15-25 yaş aralığındaki gençlerin sorunlarını ve fikirlerini çok önemsediğini vurgulayan İmamoğlu, gençlerin kendilerini kuşatılmış hissettiğini, okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerini gölgelediğinin farkında olduğunu duyurdu.

Suç örgütlerine yönelen, onlarla anılan gençlerin olduğunu üzülerek duyduğunu söyleyen İmamoğlu'nun "Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız" ifadeleri dikkat çekti.

İmamoğlu'nun paylaştığı son videosunda yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizin umudu, enerjisi olacağınıza inandığım sevgili gençler, canım çocuklar;



Büyük zorluklar yaşadığınızı, kendinizi kuşatılmış hissettiğinizi biliyorum. Okullardaki, eğitimdeki ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin gelecek hayallerinizi gölgelediğinin farkındayım.

Bu sıkışmışlıkla suç örgütlerine yönelenlerin, onlarla anılan gençlerin olduğunu da üzülerek duyuyorum.



Ama umudunuzu yüksek tutun.

Sizinle birlikte gençlerin gücü ve enerjisiyle milletin, gençliğin, Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız.

Mutlu, huzurlu, barış içinde, zengin Türkiye’yi var edeceğiz"