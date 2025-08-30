Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinden videolu mesaj

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda videolu bir mesaj yayınladı.

Yapay zeka ile oluşturulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suretiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşıldı. İmamoğlu, "Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır" ifadelerini kullandı.

19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'tan beri Silivri'deki cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Sosyal medya hesabı erişime engellenen İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle videolu bir mesaj yayınladı.

ÖZDAĞ'IN ARDINDAN İMAMOĞLU DA YAPAY ZEKAYA KATILDI

Ümit Özdağ'ın cezaevinden başlattığı yapay zekaya İmamoğlu da dahil oldu. İmamoğlu, yapay zeka ile oluşturulan suretiyle şu mesajları verdi:

"Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zafer için mücadele eden herkesi rahmet ve minnetle anıyorum."

