Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen üniversite diploması hakkında açılan davada 8 yıl 9 ay hapis ve siyasi yasak talep edilmesine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’nden yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Diploma ile ilgili yargı süreci, hakkımda yürütülen soruşturmaların ne kadar hukuktan ve adaletten uzak olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Üniversitesi’nin iptal kararına karşı açtığımız davada, üniversitenin mahkemeye gönderdiği belgeler, nasıl alelacele ve hukuksuz bir şekilde hareket edildiğini; açılan davaların tümünün siyasi saiklerle yürütüldüğünü gün gibi ortaya çıkardı.

"YİNE HANGİ SİNSİ PLANA YETİŞEMİYORDUNUZ?"

Üniversite yönetimi, fakültenin alması gereken kararı neden kendisinin aldığını "Geç kalacaktık" diyerek açıklıyor. Neye geç kalıyordunuz? Yine hangi sinsi plana yetişemiyordunuz? Bir de hakkımda açılan sahtecilik davası var ki, tam anlamıyla evlere şenlik. Belgelerimi eksiksiz teslim etmişim, üniversite bu belgeleri incelemiş ve geçişimi kabul etmiş. Eğitime devam etmiş, mezun olmuş ve diplomamı almışım.

Sahtecilik bunun neresinde? Zaten gece gündüz beni düşünen savcı da ortada bir sahtecilik bulamayınca, uydurmuş. Üstelik suçu 'iştirak halinde' işlediğimi iddia etmiş. Peki, bu suça iştirak edenler kim? Onlar da yok iddianamede. Hukukun zerresi olsaydı bugün beni değil, bu hukuksuzlukları yapanları yargılayan bir sistem olurdu. O günler de uzak değil. Çünkü biz korkmuyoruz, susmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz."

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