Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak mesaj!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak mesaj!

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB emekçilerine seslenerek, "Sizler; ülkemizin tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, anlamsız saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

23 Mart tarihinden beri Silviri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileri ve emekçilerine seslendi.

İBB emekçi ve yöneticilerinin ülke tarihinde görülmemiş en vahşi baskı ve anlamsız saldırlara maruz kaldığını ifade eden İmamoğlu, "Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum."

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şunları söyledi,

"İBB’nin çok değerli yöneticileri ve emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri tüm kalbimle kutluyorum. Sizler; ülkemizin tarihinde görülmemiş en vahşi baskılara, anlamsız saldırılara, düşman hukukuna ve hiçbir dayanağı olmayan gözaltı ve tutuklamalara şahit oluyorsunuz.

Bütün bu hukuksuz, ahlaka ve vicdana sığmayan uygulamalara karşı, 16 milyon insanımıza olan sorumluluklarınızı ve hizmetlerinizi en üst seviyede başarı ile yönetmenizden büyük gurur duyuyorum.

Hep birlikte 6 yıllık emekle var ettiğimiz İstanbul Modeli ile; gelirlerin daraldığı ve daraltıldığı, ekonomik krizin en üst seviyede yaşandığı, her ay acımasız bir biçimde mali kesintilerin yapıldığı, tarihte olmamış bir biçimde İBB kurumunun hırpalandığı bu ortamdaki başarınız, 16 milyon insanımıza verdiğiniz üstün hizmet her türlü takdirin üzerindedir.

Sizlere ve ailelerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun."

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