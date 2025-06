Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak paylaşım!

Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Çevremiz ateş çemberine dönmüşken tüm cephelerimizi tahkim etmeliyiz. Bunun için her alanda güçlü bir ülke olmalıyız. Tüm kurumlarıyla vatandaşına güven veren bir devlet, güçlü bir toplum olmalıyız. Gücünü ve olanaklarını kendi iktidarı için değil, ülkede yaşayan her vatandaşın güçlenmesi için kullanan bir akla ihtiyacımız var. Partizanlık, kayırmacılık, günü kurtarma, fırsatçılık, liyakatsizlik gibi kavramlar bütün ülkeleri içeriden derin derin kemiren, iktidarların keneleridir. Bu iktidarlar dışarıdan güçlü görünür ama içi boştur. Eğitimimiz, adalet sistemimiz, akademimiz, ekonomimiz başta olmak üzere bütün kurumlarımız liyakatle oluşturulmalı ve sapasağlam olmalı. Biz ülkemizin gerçekten güçlü olmasını, komşuları ve bölgesi için sahici bir barış unsuru olmasını istiyoruz. Devamlı fitne fesat peşinde koşan, toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan, çatışmadan beslenen, kendine devamlı suni düşmanlar üreten, sandıkta yenemediği rakiplerini hapse atan bugünkü iktidarla bunun asla başarılamayacağını düşünüyoruz. Güçlendirmemiz gereken cephe tüm toplumdur, her bir bireydir, bu ülkenin en verimli kaynağı olan insanlarıdır. Bu akılla bir başarı hikayesi yazılabilir, iç cephe böyle güçlendirilebilir. Her görüşten vatandaşın birbirine sımsıkı sarıldığı, ortak hedeflere odaklandığı, kişilerin değil kurumların ve toplumun güçlendiği bir ülke inşa edeceğiz."