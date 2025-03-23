Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni mesaj!

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni mesaj!

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in oy sayısını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in oy sayısını açıklamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Arda Güler'den 4. gol sevinci
Arda Güler'den 4. gol sevinci
Milliler, 19 yıl sonra Macaristan'ı deplasmanında devirdi
Milliler, 19 yıl sonra Macaristan'ı deplasmanında devirdi
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni mesaj!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak yeni mesaj!
Ay-yıldızlılar'dan 250. galibiyet
Ay-yıldızlılar'dan 250. galibiyet
Kızı tarafından bıçaklanan anneden kahreden haber
Kızı tarafından bıçaklanan anneden kahreden haber